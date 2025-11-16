spot_img
domingo, noviembre 16, 2025
Neuquén revalida certificación libre de transmisión de Chagas

SALUD
La provincia del Neuquén obtuvo nuevamente la certificación que la reconoce como libre de transmisión vectorial de Chagas, tras una evaluación internacional coordinada por la OPS y el Ministerio de Salud de la Nación.

La revisión se realizó entre Corrientes y CABA, donde se analizaron los informes de Neuquén, Corrientes, San Juan, Mendoza y Córdoba. El equipo neuquino presentó datos de vigilancia, resultados sostenidos desde 2001 y el Plan de Vigilancia Integrada 2025-2030, orientado a prevenir el restablecimiento de la transmisión.

Las especialistas Irene Roccia y Cecilia Patri representaron a la provincia, con el respaldo de Salud Ambiental, Epidemiología y la red de laboratorios. La comisión evaluadora confirmó la revalidación y destacó la consistencia de los procesos aplicados.

Desde la delegación provincial señalaron que el reconocimiento reafirma el trabajo coordinado de los equipos locales y regionales, que sostienen la vigilancia y el monitoreo del Chagas en todo el territorio.

Previous article
El ISSN ofrece controles gratuitos por la diabetes
