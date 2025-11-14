El ISSN ofrece controles gratuitos por la diabetes

El Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) realizará este viernes una jornada de control y concientización por el Día Mundial de la Diabetes. Los enfermeros de la Casa de la Prevención instalarán un stand en el hall de la Sede Central (Buenos Aires 353), donde los afiliados podrán medirse la glucemia y realizar consultas vinculadas a la enfermedad.

Cada 14 de noviembre, desde 1991, se celebra esta fecha impulsada por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de la Diabetes, con el fin de alertar sobre el avance de esta condición y promover hábitos saludables. Entre las señales de alerta se destacan mucha sed, mucha hambre y aumento en la frecuencia urinaria.

El ISSN tiene 12.112 afiliados enrolados en el Subprograma Diabetes, quienes cuentan con cobertura al 100% en controles, estudios, medicación específica y actividad física para el tratamiento de diabetes tipo 1, tipo 2 o gestacional.