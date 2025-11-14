spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
viernes, noviembre 14, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

La provincia lanzó compra semestral de medicamentos esenciales

SALUD
Redacción
Author: Redacción
1 min.lectura

El Gobierno del Neuquén autorizó una inversión de $14.316.334.433,13 para la adquisición de medicamentos generales destinados a abastecer los servicios asistenciales de la provincia durante el primer semestre de 2026. La medida quedó formalizada mediante un decreto que habilita el llamado a licitación pública.

Los insumos forman parte del Formulario Terapéutico Provincial (FTP) y serán distribuidos en todos los efectores de salud, desde los hospitales cabecera hasta las regiones sanitarias y programas específicos, tanto para internación como para atención ambulatoria.

La planificación contempla una cobertura de seis meses, definida según los requerimientos de cada efector, la situación epidemiológica vigente y el stock disponible en el Almacén Central.

La licitación se ejecutará a través de la plataforma CO.DI.NEU y será publicada en el Boletín Oficial y en la web del Ministerio de Salud. Los pliegos gratuitos buscan facilitar la participación de oferentes y dar amplitud al proceso.

El decreto también delega la autorización de renglones que pudieran quedar desiertos, con el objetivo de otorgar mayor agilidad y evitar demoras en el abastecimiento.

Todos los medicamentos incluidos cuentan con aval del Comité de Medicamentos de la Provincia y del Comité del Hospital Castro Rendón, que revisan y actualizan el FTP para asegurar eficacia, seguridad y pertinencia. Quedan excluidos los tratamientos incorporados por vía de excepción.

El proceso se encuadra en el Reglamento de Contrataciones del Estado y en la Ley de Administración Financiera. El llamado a licitación deberá realizarse dentro de un plazo máximo de 30 días desde la emisión del decreto.

Previous article
Capacitación en el Castro Rendón: autismo y enfoque familiar
Next article
El ISSN ofrece controles gratuitos por la diabetes
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Neuquén y Plottier amplían sus líneas de colectivo

LA CIUDAD 0
Viajar en colectivo por Neuquén y Plottier es ahora...

El ISSN ofrece controles gratuitos por la diabetes

SALUD 0
El Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) realizará...

Loncopué: prohibido vender alcohol después de las 22 hs.

NEUQUÉN 0
La Municipalidad de Loncopué recordó a comerciantes y vecinos...

Más leídos

Neuquén y Plottier amplían sus líneas de colectivo

LA CIUDAD 0
Viajar en colectivo por Neuquén y Plottier es ahora...

El ISSN ofrece controles gratuitos por la diabetes

SALUD 0
El Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) realizará...

Loncopué: prohibido vender alcohol después de las 22 hs.

NEUQUÉN 0
La Municipalidad de Loncopué recordó a comerciantes y vecinos...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.