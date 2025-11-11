Capacitación en el Castro Rendón: autismo y enfoque familiar

El Hospital Provincial Neuquén “Dr. Eduardo Castro Rendón” invita a participar de la charla “Prácticas centradas en la familia. Evidencias en el autismo”, una propuesta gratuita que busca brindar herramientas concretas y actualizadas para el acompañamiento de personas con autismo desde un enfoque familiar.

La actividad se realizará el viernes 14 de noviembre, de 8 a 10 horas, en el Aula 1 del Departamento de Docencia del hospital.

El encuentro está dirigido a familias, cuidadores y profesionales interesados en conocer estrategias de evaluación e intervención basadas en evidencia científica.

Desde la organización remarcaron que se trata de una actividad presencial y gratuita, con cupos limitados, y destacaron la importancia de generar espacios de formación e intercambio que fortalezcan los vínculos en el entorno familiar.