spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
domingo, noviembre 9, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Doble intervención médica en Rincón y Añelo con final estable

SALUD
Redacción
Author: Redacción
1 min.lectura

Durante la jornada de este viernes, el Servicio de Emergencias del Sindicato intervino en dos casos médicos críticos registrados en Rincón de los Sauces y Añelo, que requirieron derivaciones a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) de Plaza Huincul, en coordinación con el sistema de Neurointensivismo y Monitoreo y Derivaciones de Emergencias.

El primer caso correspondió a un paciente de 79 años, afiliado a PAMI, que ingresó a la Clínica de Rincón de los Sauces con síntomas compatibles con un ACV isquémico, iniciados cerca de las 21:30 del jueves. El equipo médico de guardia detectó rápidamente el cuadro fasio-braquio-crural izquierdo, realizó la tomografía y activó el código rojo. En consulta con la neurointensivista de turno, se aplicó de inmediato el tratamiento fibrinolítico (trombólisis).

Ante la falta de camas críticas en la zona, se dispuso su derivación a la UTI de la Clínica Nuestra de Plaza Huincul, donde ingresó a las 4:00 de la madrugada. El paciente se encuentra estable y con signos de mejoría, bajo monitoreo permanente y control tomográfico programado.

El segundo caso involucró a un joven de 21 años, oriundo de Añelo, que sufrió un traumatismo de cráneo con fractura. Fue estabilizado en el lugar y derivado también a la UTI de Plaza Huincul para estudios complementarios y seguimiento evolutivo. Se trata de la primera derivación desde Añelo al sistema propio de terapia intensiva del Sindicato.

Previous article
Salud refuerza la vacunación ante el incremento regional de tos convulsa
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Comenzó el operativo de acompañamiento a la trashumancia

NEUQUÉN 0
El Gobierno de la provincia del Neuquén puso en...

Cien nadadores participaron de la Copa Natación de Neuquén

DEPORTES 0
La Copa Natación de Neuquén tuvo su primera edición...

Pesca ilegal en Codihue: dos demorados en un campo privado

POLICIALES 0
Personal de la Comisaría 27° de Las Lajas intervino...

Más leídos

Comenzó el operativo de acompañamiento a la trashumancia

NEUQUÉN 0
El Gobierno de la provincia del Neuquén puso en...

Cien nadadores participaron de la Copa Natación de Neuquén

DEPORTES 0
La Copa Natación de Neuquén tuvo su primera edición...

Pesca ilegal en Codihue: dos demorados en un campo privado

POLICIALES 0
Personal de la Comisaría 27° de Las Lajas intervino...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.