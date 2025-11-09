Doble intervención médica en Rincón y Añelo con final estable

Durante la jornada de este viernes, el Servicio de Emergencias del Sindicato intervino en dos casos médicos críticos registrados en Rincón de los Sauces y Añelo, que requirieron derivaciones a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) de Plaza Huincul, en coordinación con el sistema de Neurointensivismo y Monitoreo y Derivaciones de Emergencias.

El primer caso correspondió a un paciente de 79 años, afiliado a PAMI, que ingresó a la Clínica de Rincón de los Sauces con síntomas compatibles con un ACV isquémico, iniciados cerca de las 21:30 del jueves. El equipo médico de guardia detectó rápidamente el cuadro fasio-braquio-crural izquierdo, realizó la tomografía y activó el código rojo. En consulta con la neurointensivista de turno, se aplicó de inmediato el tratamiento fibrinolítico (trombólisis).

Ante la falta de camas críticas en la zona, se dispuso su derivación a la UTI de la Clínica Nuestra de Plaza Huincul, donde ingresó a las 4:00 de la madrugada. El paciente se encuentra estable y con signos de mejoría, bajo monitoreo permanente y control tomográfico programado.

El segundo caso involucró a un joven de 21 años, oriundo de Añelo, que sufrió un traumatismo de cráneo con fractura. Fue estabilizado en el lugar y derivado también a la UTI de Plaza Huincul para estudios complementarios y seguimiento evolutivo. Se trata de la primera derivación desde Añelo al sistema propio de terapia intensiva del Sindicato.