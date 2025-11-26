El Gobierno define cambios y lanza Policía Migratoria

El Gobierno nacional avanzará con la creación de la Policía Migratoria, una nueva fuerza que dependerá del Ministerio de Seguridad y que asumirá los controles en pasos fronterizos y aeropuertos, funciones q

ue hoy cumplen la Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

La iniciativa está incluida en la Ley de Migraciones y forma parte de un plan para reforzar las tareas de control y fiscalización. Según confirmaron fuentes oficiales, el objetivo es profesionalizar la vigilancia en los puntos de ingreso al país.

Desde el Ejecutivo señalaron que existe una decisión política para implementar la estructura, que estará integrada por personal proveniente de otras fuerzas y que deberá recibir capacitación específica. El foco estará puesto en la prevención del ingreso de delincuentes, el combate al contrabando y otros delitos asociados al movimiento transfronterizo.

Las autoridades detallaron que la reorganización implicará reasignar recursos y utilizar la estructura administrativa de la Dirección Nacional de Migraciones, que continuará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad.

El anuncio se conoce en pleno proceso de recambio en el gabinete nacional. El 10 de diciembre asumirá Alejandra Monteoliva como ministra de Seguridad en reemplazo de Patricia Bullrich.

La medida se suma a otras reformas impulsadas por la gestión nacional. Meses atrás, el presidente Javier Milei presentó el Departamento Federal de Investigaciones (DFI), inspirado en el modelo del FBI estadounidense.

La Policía Migratoria se encuentra en etapa de diseño operativo y presupuestario, y será uno de los ejes de la política de seguridad en los próximos meses.