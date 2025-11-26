spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
miércoles, noviembre 26, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Neuquén formó parte del Consejo de Seguridad Interior

NACIONALES
Redacción
Author: Redacción
1 min.lectura

El ministro de Seguridad de Neuquén, Matías Nicolini, participó del encuentro de cierre de año que encabezó la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, junto a sus pares provinciales. La reunión se realizó en la sede del Ministerio de Seguridad, en la Ciudad de Buenos Aires.

Durante la jornada, Bullrich presentó un balance de gestión y destacó el trabajo coordinado con las provincias en materia de prevención y operatividad. También ratificó la designación de Alejandra Monteoliva, quien asumirá como ministra nacional el 10 de diciembre, tal como adelantó el presidente Javier Milei.

Nicolini consideró valioso el espacio de intercambio y subrayó la importancia de la cooperación entre jurisdicciones. “Fue una reunión muy productiva y reafirmamos la voluntad de seguir fortaleciendo las políticas de seguridad en conjunto”, afirmó. Respecto a la próxima conducción del área, señaló la disposición provincial para sostener acuerdos y líneas de trabajo comunes.

El ministro neuquino también expuso los avances alcanzados en la provincia durante los dos años de gestión del gobernador Rolando Figueroa, con foco en inversiones y mejoras institucionales.

Creación de la Agencia Nacional de Migraciones

Uno de los anuncios destacados fue la presentación de la Agencia Nacional de Migraciones (ANM), un nuevo organismo orientado al control migratorio y la política de fronteras. La ANM incluirá la Policía Migratoria, un cuerpo especializado en reforzar controles, regular el tránsito de personas y combatir delitos transnacionales como trata de personas, narcotráfico y terrorismo.

El anuncio se formalizó en el marco de los cambios introducidos por el Decreto 366/2025, que actualizó la Ley de Migraciones. La norma establece que la “Policía Migratoria Auxiliar” estará integrada por Prefectura Naval, Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria, fuerzas que brindarán apoyo operativo a la Dirección Nacional de Migraciones cuando sea requerido.

Previous article
El Gobierno define cambios y lanza Policía Migratoria
Next article
Milei presidió la ceremonia militar en Casa Rosada
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Salto del Agrio: refuerzan controles ante nuevas infracciones

TURISMO 0
Durante los controles del cuerpo de Guardaparques provinciales en...

Ballet Sureras clasificó al festival nacional de Cosquín

ENTRETENIMIENTOS 0
El elenco neuquino Sureras fue seleccionado en el Pre...

La Provincia deposita haberes este viernes

ECONOMÍA 0
El gobierno provincial informó que los haberes de noviembre...

Más leídos

Salto del Agrio: refuerzan controles ante nuevas infracciones

TURISMO 0
Durante los controles del cuerpo de Guardaparques provinciales en...

Ballet Sureras clasificó al festival nacional de Cosquín

ENTRETENIMIENTOS 0
El elenco neuquino Sureras fue seleccionado en el Pre...

La Provincia deposita haberes este viernes

ECONOMÍA 0
El gobierno provincial informó que los haberes de noviembre...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.