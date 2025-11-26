spot_img
miércoles, noviembre 26, 2025
Milei presidió la ceremonia militar en Casa Rosada

NACIONALES
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

En el Salón Blanco de la Casa Rosada, el presidente Javier Milei encabezó este martes la ceremonia de entrega de despachos y sables corvo a los oficiales superiores recientemente ascendidos de las Fuerzas Armadas.
El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Defensa Luis Petri y por las máximas autoridades del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

El acto comenzó con el Himno Nacional Argentino y la bendición impartida por el obispo castrense. Luego, se realizó la entrega formal de ascensos, un reconocimiento que marca el ingreso de los oficiales a nuevas responsabilidades dentro de la estructura militar.

Durante la ceremonia, el jefe del Ejército, teniente general Carlos Alberto Presti, recibió su despacho correspondiente, mientras que el resto de los ascensos fueron formalizados con la entrega del sable corvo, símbolo del nuevo grado alcanzado.

La actividad concluyó con un saludo protocolar y la reafirmación del compromiso de las Fuerzas Armadas con la defensa nacional.

Redacción
Redacción

