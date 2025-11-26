Nación elimina aranceles en más de 50 trámites de la CNRT

El Gobierno Nacional oficializó la eliminación de los aranceles que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) cobraba por más de 50 trámites vinculados a la inscripción, habilitación y fiscalización del transporte automotor de pasajeros y cargas bajo jurisdicción nacional. La medida quedó formalizada mediante la Resolución 1878/2025 del Ministerio de Economía.

La decisión forma parte del proceso de desregulación y simplificación administrativa impulsado por el Ejecutivo, con el objetivo de agilizar gestiones y reducir costos operativos en el sector.

Según el análisis oficial, la eliminación de estos cobros no afecta las tareas de control y fiscalización de la CNRT, ya que varias normas vigentes entre 1992 y 2001 habían quedado desactualizadas y fueron derogadas.

Con esta modificación, dejan de aplicarse aranceles que correspondían a trámites considerados innecesarios, lo que permitirá un sistema más ágil y con menor carga burocrática para operadores y usuarios.

La cartera económica señaló que los procedimientos ya están unificados bajo normativas actualizadas entre 2024 y 2025, lo que facilita la aplicación inmediata de los cambios.