El último mes de 2025 arranca con un nuevo paquete de incrementos

Diciembre comenzará con una batería de aumentos que volverán a presionar sobre el presupuesto familiar, aun cuando las consultoras anticipan que la inflación de noviembre rondará el 2,3%, en línea con octubre.

El mes cerrará 2025 con subas en alquileres, prepagas, transporte público, cable, telefonía, posibles ajustes en combustibles y definiciones pendientes en luz y gas.

Alquileres: aumento del 28,67%

Los contratos aún regidos por la derogada Ley de Alquileres tendrán en diciembre una actualización del 28,67%, según el Índice de Contratos de Locación (ICL), que combina inflación y salarios.

Aunque el índice muestra una desaceleración —agosto 55,67%, septiembre 50,3%, octubre 46,1% y noviembre 38%— el impacto será significativo para los inquilinos.

Prepagas: subas entre 2,3% y 2,4%

Las empresas de medicina prepaga aplicarán en diciembre aumentos de entre 2,3% y 2,4% en cuotas y copagos.

Los usuarios pueden consultar valores y coberturas en la plataforma oficial de la Superintendencia de Servicios de Salud.

Cable y telefonía: incrementos de hasta 4%

Las compañías de telecomunicaciones ya notificaron que aplicarán aumentos de hasta el 4%, dependiendo del servicio y la operadora.

Combustibles: ajuste pendiente por impuestos

Se espera que el Gobierno concrete en diciembre una nueva actualización del impuesto a los combustibles líquidos, que impactará de manera directa en los precios de la nafta y el gasoil.

En noviembre se aplicó solo una parte del incremento correspondiente a 2024 y a los dos primeros trimestres de 2025, por lo que aún resta un componente por actualizar.

YPF no informa sus subas desde agosto y aplica ajustes dinámicos por zona, franja horaria y demanda.

Luz y gas: aumentos por definir

Todavía está pendiente la oficialización de los ajustes de luz y gas previstos para diciembre. De confirmarse, rondarían un 2,3%, en línea con la inflación de octubre.

Desde junio rige la Revisión Quinquenal de Tarifas, que establece actualizaciones mensuales por inflación durante 30 meses para transporte y distribución, dos componentes claves en la boleta final.