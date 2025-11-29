El municipio presentó en Buenos Aires el line up oficial de la Fiesta de la Confluencia

Neuquén capital presentó oficialmente la Fiesta de la Confluencia 2026, que se realizará del 5 al 8 de febrero en la Isla 132, con un line up de artistas nacionales e internacionales y la confirmación de que, por cuarto año consecutivo, será costo cero para el municipio.

El lanzamiento fue en Buenos Aires, reforzando la expansión del festival y posicionándolo entre los eventos culturales más convocantes del verano argentino.

“Neuquén es un ejemplo nacional”

El intendente Mariano Gaido destacó el sistema de financiamiento que permite que la Fiesta no represente gastos para el Estado:

“Neuquén Capital es un ejemplo. Hemos licitado la Fiesta de la Confluencia y es costo cero. La gastronomía, la hotelería y los artistas encuentran una oportunidad enorme”.

El gobernador Rolando Figueroa también resaltó el crecimiento del festival y su impacto turístico:

“Hoy los artistas que tocan en Neuquén saben que les queda un video para toda la vida”.

Line up confirmado

La edición 2026 reunirá a figuras de distintos géneros y generaciones. Los artistas principales serán:

Luciano Pereyra

Luck Ra

No Te Va Gustar

Trueno

La grilla se completa con Ángela Torres, Dillom, Bersuit, Femi, FMK, Karina, La Beriso, La Joaqui, Roze, Kapanga, Lautygram, Migrantes, Rombai y Tuli, entre otros.

Más turismo, más impacto económico

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, recordó que la edición 2025 superó el millón de asistentes, con un impacto económico estimado en 50.000 millones de pesos y una proyección de 65.000 millones para febrero de 2026.

“Es una fiesta familiar, segura y con mucha participación turística: tuvimos entre 30% y 40% de visitantes de Salta, Córdoba, Mendoza, La Pampa, Chile y Uruguay”, detalló.

Rifa, emprendedores y beneficios

Entre los atractivos vuelve la rifa que agotó números en la edición anterior: se sortearán tres Toyota Yaris y una camioneta, además de un monopatín y una moto eléctrica por noche.

El evento mantendrá espacios para emprendedores locales y beneficios para buenos contribuyentes, consolidando su carácter identitario.

Vuelve el Pre Confluencia

La Municipalidad confirmó una nueva edición del Pre Confluencia, que seleccionará a 12 bandas regionales para actuar en la Isla 132.

Las inscripciones estarán abiertas del 1° al 22 de diciembre, con bases y formularios disponibles en el sitio oficial municipal. La convocatoria crece año a año: en 2025 participaron más de 300 proyectos.