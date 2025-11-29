spot_img
domingo, noviembre 30, 2025
Bariloche recibirá en el 2026 al Mundial de Motocross

Redacción
Bariloche se prepara para vivir un evento deportivo de primer nivel: el Campeonato Mundial de Motocross, MXGP Argentina, se disputará en la provincia de Río Negro el 7 y 8 de marzo de 2026. La competencia se desarrollará en el circuito La Cascada, que será renovado especialmente para recibir a los mejores pilotos del planeta.

Con un entorno rodeado de lagos y montañas, la ciudad ofrece un escenario natural espectacular y servicios turísticos de excelencia, convirtiéndose en un punto estratégico para que fanáticos locales e internacionales disfruten de la carrera.

El regreso del Mundial de Motocross al sur del país no solo refuerza el desarrollo del deporte en la región, sino que también potencia la actividad turística, cultural y económica de Bariloche y la Patagonia en general.

El municipio presentó en Buenos Aires el line up oficial de la Fiesta de la Confluencia
Se registraron lluvias fuertes y caída de granizo en distintos puntos del interior neuquino
