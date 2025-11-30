spot_img
domingo, noviembre 30, 2025
Se registraron lluvias fuertes y caída de granizo en distintos puntos del interior neuquino

ACTUALIDAD
La Dirección Provincial de Protección Civil, dependiente de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, informó que este sábado se registraron lluvias fuertes y caída de granizo en distintos puntos del interior neuquino, sin que hasta la noche se detectaran afectaciones de importancia.

Carlos Cruz, responsable del área, detalló que se produjeron precipitaciones intensas en Villa La Angostura, zonas cercanas a Junín de los Andes, Picún Leufú, Paso Aguerre y a lo largo de la Ruta 237, hasta inmediaciones de El Chocón Medio. También se reportaron lluvias abundantes con intermitencias de granizo en Las Lajas y Zapala.

En Las Lajas la fuerte caída de agua y granizo provocó anegamientos temporales en algunas calles, como la Avenida Roca, donde equipos municipales trabajaron despejando barro y asegurando la circulación. Aun así, no se registraron daños mayores.

