Quedó atrapado bajo un árbol en Plottier y fue rescatado por Bomberos

Bomberos Voluntarios de Plottier realizaron este sábado un operativo de rescate en una vivienda ubicada en calle Percy Clarck al 1700, donde un hombre de 57 años quedó atrapado luego de que un árbol de grandes dimensiones cayera sobre su cuerpo mientras se encontraba en el patio.

Según informaron desde el cuartel, la víctima sufrió politraumatismos y permaneció inmovilizada bajo el peso del árbol hasta la llegada del personal de emergencia. Bomberos trabajó junto a efectivos policiales y personal del Hospital de Plottier para estabilizarlo con medicación, evaluar su estado y coordinar las maniobras de liberación.

Para retirar el árbol, se utilizaron herramientas hidráulicas de elevación y se procedió a fraccionar el tronco con motosierras, lo que permitió generar un espacio seguro para extraer al paciente y trasladarlo hacia la ambulancia.

Desde la institución destacaron que se trató de una tarea conjunta entre Bomberos, Policía y Salud, que permitió asistir rápidamente al hombre y derivarlo para una atención médica más completa.