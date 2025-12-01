spot_img
lunes, diciembre 1, 2025
Docentes universitarios iniciaron un paro nacional de una semana

NACIONALES
Redacción
1 min.lectura

La docencia de las Universidades Nacionales comenzó este lunes un paro nacional por una semana, del 1 al 6 de diciembre, en reclamo de recomposición salarial y ante lo que los gremios describen como un escenario de “ajuste y pérdida de derechos”. La medida fue convocada por ADUNC y otras federaciones universitarias.

Reclamos salariales y deuda acumulada

Los gremios aseguran que el Gobierno mantiene una deuda del 40,25% correspondiente a la actualización salarial acumulada hasta julio. Denuncian que los aumentos otorgados de manera unilateral “solo profundizan la pérdida del poder adquisitivo” y remarcan que la ausencia de una paritaria nacional vigente impide negociar recomposiciones acordes a la inflación.

Ley de Financiamiento Universitario: punto clave del conflicto

Otro de los reclamos centrales es la suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso pero dejada sin aplicación por el Gobierno. Desde ADUNC sostienen que su puesta en marcha es “imprescindible” para garantizar el funcionamiento regular de las universidades y salarios acordes a la tarea docente.

Preocupación por reformas y por el presupuesto 2026

Los docentes manifiestan además su rechazo a los proyectos de reforma laboral, previsional y tributaria, y advierten que el presupuesto 2026 “consolida el ajuste” sobre el sistema universitario. También señalan que la deuda con el FMI condiciona las decisiones económicas y acentúa el recorte.

Semana de paro y llamado a la movilización

En el documento emitido, ADUNC expresó: “El Gobierno elige el camino del ajuste y la ilegalidad, y la docencia el de la lucha”. Por ello convocan a una semana completa de paro como medida de protesta y defensa de la universidad pública.

Principales demandas del sector

Recomposición salarial inmediata

Convocatoria urgente a la paritaria nacional

Aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario

Rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno

La medida de fuerza se extenderá hasta el sábado 6 de diciembre, y los gremios no descartan nuevas acciones si no reciben respuestas oficiales.

Quedó atrapado bajo un árbol en Plottier y fue rescatado por Bomberos
Gobierno lanzó la Ventanilla Única de Pago Registral Automotor
