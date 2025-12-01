Gobierno lanzó la Ventanilla Única de Pago Registral Automotor

El Gobierno nacional oficializó este lunes la puesta en marcha de la Ventanilla Única de Pago Registral Automotor (VUPRA), el sistema que unifica y simplifica todos los pagos vinculados al registro automotor. La medida quedó establecida mediante la disposición 832/2025, luego de un mes de prórroga destinado a completar los requisitos técnicos para la integración de provincias, municipios y CABA.

Según informó el Ministerio de Justicia, la herramienta permitirá centralizar en una única plataforma el pago de aranceles registrales, impuestos de radicación y transferencia, sellos provinciales y multas de tránsito, tanto para ciudadanos como para empresas.

Un sistema obligatorio y 100% digital

El VUPRA había sido creado en junio a través de la Resolución 572/2025, pero recién ahora se habilita su uso obligatorio para todos los trámites alcanzados. La disposición también aprobó el cuadro tarifario, que detalla los valores según modalidad de pago, tiempos de acreditación y porcentajes de comisión.

Además, se incorporaron dos anexos clave:

Anexo I: requisitos técnicos de interoperabilidad para el funcionamiento integrado del sistema en todo el país.

requisitos técnicos de interoperabilidad para el funcionamiento integrado del sistema en todo el país. Anexo III: nuevo Formulario de Solicitud de Adhesión, que deberá enviarse exclusivamente mediante Trámites a Distancia (TAD).

Cambios en la inscripción de vehículos 0 km

En paralelo, el Gobierno modificó los criterios para la inscripción virtual de cero kilómetro a través del Registro Único Virtual (RUV).

La disposición 831/2025 ajustó el inciso g) de la Disposición 93/2025, habilitando la inscripción electrónica cuando el modelo-año del vehículo coincida con el de inscripción o el siguiente. El objetivo es agilizar la operatoria digital y adecuarla a los ciclos industriales del sector automotor.

Este avance profundiza el uso del Registro Único Nacional del Automotor (RUNA), que permite validar controles de forma automática mediante la interconexión con bases de datos oficiales.

Nuevos términos para usuarios y comerciantes

Además, la disposición 829/2025 aprobó los nuevos Términos y Condiciones de Uso del RUNA, obligatorios para todos los usuarios, incluidos los comerciantes habitualistas. La aceptación digital será necesaria para operar en la plataforma y acceder a los servicios online.

Hacia un sistema registral completamente digital

Las medidas se inscriben en el plan de modernización del Ministerio de Justicia, que busca eliminar trámites presenciales, reducir costos, evitar duplicación de pasos y mejorar la eficiencia del sistema automotor.

El Gobierno destacó que, junto a herramientas ya implementadas como el legajo digital único y el certificado digital automotor, el VUPRA marca otro paso hacia un ecosistema registral 100% digital.