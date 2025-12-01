spot_img
lunes, diciembre 1, 2025
Gestión y proyección internacional: Esteves viajaen una misión oficial a Japón para impulsar proyectos

ACTUALIDADDestacadaNEUQUÉN
1 min.lectura

La provincia del Neuquén forma parte de la misión oficial a Japón organizada por el Banco Mundial, en el marco del Proyecto de Infraestructura Resiliente para el Desarrollo Económico Regional y la Creación de Empleo – Fase 1 (MEPI), que cuenta con un financiamiento de USD 150 millones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

La delegación incluye a la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, quien viajó para fortalecer proyectos estratégicos y promover nuevas oportunidades de inversión internacional.

La visita se desarrolla bajo el programa Technical Deep Dive (TDD), convocado por el Tokyo Development Learning Center (TDLC), e incluye actividades en Kioto, Sapporo y Tokio. Allí, representantes neuquinos participan de instancias de formación y análisis junto a especialistas mundiales en resiliencia climática, planificación urbana, infraestructura turística, movilidad sostenible, innovación y desarrollo territorial.

Un programa para elevar el nivel de los proyectos provinciales

Durante la misión se llevan adelante reuniones técnicas, estudios de casos, recorridos de campo y sesiones de trabajo con instituciones japonesas y equipos del Banco Mundial. El objetivo central es incorporar herramientas de excelencia para mejorar la formulación de proyectos y fortalecer la capacidad de gestión de la provincia.

Los principales ejes incluyen:

  • Infraestructura turística resiliente y sostenible
  • Gestión de riesgos, desastres y adaptación climática
  • Movilidad eficiente y planificación urbana integrada
  • Conectividad territorial y fortalecimiento institucional
  • Innovación, modelos de inversión y articulación público–privada

“Queremos que esta misión abra puertas para Neuquén”

Impacto del Proyecto MEPI en la provincia

Los conocimientos adquiridos se aplicarán a la implementación del Proyecto MEPI, que beneficiará directamente a más de 290.000 residentes, visitantes y trabajadores del turismo en las regiones de Los Lagos del Sur, Pehuén y Alto Neuquén, y de manera indirecta a más de 350.000 habitantes en toda la provincia.

La presencia neuquina en esta misión refuerza la estrategia del Gobierno provincial de gestionar financiamiento internacional, mejorar la calidad de los proyectos y posicionar a Neuquén como un territorio competitivo, con visión de futuro y alineado a las principales agendas globales de desarrollo.

Gobierno lanzó la Ventanilla Única de Pago Registral Automotor
