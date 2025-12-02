La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, junto a la División Tránsito de la Policía neuquina, puso en marcha el primer curso de instructores en conducción de vehículos oficiales. La propuesta combina contenidos teóricos y prácticos y está destinada a agentes públicos de distintos organismos.

La capacitación incluye personal del Ejército Argentino, equipos provinciales de emergencia, trabajadores municipales y efectivos policiales del interior. El objetivo es formar instructores certificados para mejorar la conducción segura y optimizar los tiempos y la calidad de respuesta ante incidentes.

El dictado está a cargo de la Dirección de Tránsito y de los instructores Carlos Trepat y Roberto Espejo, ambos homologados a nivel nacional para brindar este tipo de entrenamiento.

Un total de 40 participantes iniciaron esta primera cohorte intensiva, que se desarrollará durante 10 días. Quienes aprueben el examen final recibirán la certificación correspondiente.

Desde el organismo destacaron la incorporación de Guido Rolando Ortiz como nuevo instructor, un aporte que permitirá seguir ampliando y consolidando el programa dentro de la Secretaría.