Se retoma la paritaria 2026 con gremios estatales

El Gobierno neuquino convocó a la conducción de ATE para retomar este martes la negociación de la paritaria 2026. La citación fue enviada al secretario general del gremio, Carlos Quintriqueo, con el objetivo de reactivar la mesa iniciada semanas atrás.

La reunión con ATE se realizará a las 10, en la Sala Laffitte de Casa de Gobierno, en la capital provincial. Más tarde, a las 12, continuará con representantes de UPCN, mientras que a las 14 será el turno de la UNAVP. La jornada cerrará a las 16 con la participación de ATEN.

Durante los encuentros, las partes buscarán avanzar en un acuerdo salarial y laboral para el próximo año, en un contexto en el que los estatales reclaman actualizaciones salariales y mejoras en las condiciones de trabajo.

Tras la ronda de conversaciones, se espera que el Gobierno informe los avances y los próximos pasos dentro de la agenda de negociación con los trabajadores estatales.