La UNCo definió pago de bono para docentes y no docentes

La Universidad Nacional del Comahue confirmó que otorgará un bono de fin de año destinado a docentes y no docentes, con prioridad para las categorías de menores ingresos. El pago se realizará con fondos propios y será acreditado antes de finalizar 2025.

La rectora Beatriz Gentile y el vicerrector Paúl Osovnikar mantuvieron una reunión con representantes de la Intersindical Universitaria, donde se definieron los criterios de asignación del beneficio. Participaron María Julia Barsotelli, Víctor Curapil, Marta Flores, Silvia Brouchoud y Guillermo Maqueda.

El encuentro permitió avanzar en la distribución del bono, con foco en el personal más afectado por la pérdida de ingresos registrada en el último año. Desde la universidad señalaron que el objetivo es reforzar el cierre salarial del año y brindar una ayuda económica a los trabajadores del sector.

El pago será efectuado antes de fin de año, según indicaron las autoridades.