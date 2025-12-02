Imputan al conductor de la camioneta 4×4 por daños en Batea Mahuida

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra E.A.A. por ingresar con una camioneta 4×4 a la Laguna Corazón, dentro del área natural protegida Batea Mahuida, donde realizó maniobras prohibidas que provocaron daños ambientales. La audiencia se desarrolló por videoconferencia, con la participación de la fiscal Julieta González, de la Fiscalía de Delitos Ambientales.

Según la acusación, el hombre enfrentará cargos por daño agravado a bienes de uso público, tipificado en los artículos 184 inciso 5° y 45 del Código Penal, en calidad de autor.

El hecho ocurrió entre el 11 y 13 de julio de 2025, cuando el imputado manejó sobre el hielo de la laguna y realizó trompos durante varios minutos, pese a la prohibición de circulación vehicular. La fiscal remarcó que el sector es exclusivamente peatonal y está señalizado.

Informes de guardaparques y de la Subsecretaría de Recursos Naturales detallaron daños mecánicos en raíces expuestas de Pehuenes y Araucarias Araucanas, especies protegidas y endémicas. También se verificó afectación en el comportamiento natural de la fauna local.

Durante la investigación se realizó un allanamiento en la vivienda del imputado, donde se halló un arma de fuego bajo la cama. Por este motivo se abrió un legajo aparte, que tramitará otra fiscalía.

El juez de garantías dio por válida la formulación de cargos, rechazó los planteos defensivos vinculados al hallazgo del arma y fijó un plazo de investigación de dos meses y medio, período en el que se analizará el contenido del teléfono del acusado.

El caso vuelve a mostrar la importancia de resguardar las áreas protegidas y aplicar sanciones cuando su integridad es vulnerada.