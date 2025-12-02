spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
martes, diciembre 2, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Imputan al conductor de la camioneta 4×4 por daños en Batea Mahuida

JUDICIALESNEUQUÉN
Redacción
Author: Redacción
1 min.lectura

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra E.A.A. por ingresar con una camioneta 4×4 a la Laguna Corazón, dentro del área natural protegida Batea Mahuida, donde realizó maniobras prohibidas que provocaron daños ambientales. La audiencia se desarrolló por videoconferencia, con la participación de la fiscal Julieta González, de la Fiscalía de Delitos Ambientales.

Según la acusación, el hombre enfrentará cargos por daño agravado a bienes de uso público, tipificado en los artículos 184 inciso 5° y 45 del Código Penal, en calidad de autor.

El hecho ocurrió entre el 11 y 13 de julio de 2025, cuando el imputado manejó sobre el hielo de la laguna y realizó trompos durante varios minutos, pese a la prohibición de circulación vehicular. La fiscal remarcó que el sector es exclusivamente peatonal y está señalizado.

Informes de guardaparques y de la Subsecretaría de Recursos Naturales detallaron daños mecánicos en raíces expuestas de Pehuenes y Araucarias Araucanas, especies protegidas y endémicas. También se verificó afectación en el comportamiento natural de la fauna local.

Durante la investigación se realizó un allanamiento en la vivienda del imputado, donde se halló un arma de fuego bajo la cama. Por este motivo se abrió un legajo aparte, que tramitará otra fiscalía.

El juez de garantías dio por válida la formulación de cargos, rechazó los planteos defensivos vinculados al hallazgo del arma y fijó un plazo de investigación de dos meses y medio, período en el que se analizará el contenido del teléfono del acusado.

El caso vuelve a mostrar la importancia de resguardar las áreas protegidas y aplicar sanciones cuando su integridad es vulnerada.

Previous article
La UNCo definió pago de bono para docentes y no docentes
Next article
La Provincia reorganiza el gabinete y crea nuevo ministerio
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Presupuesto 2026: Weretilneck propone subas y recortes puntuales

RIO NEGRO 0
El gobernador Alberto Weretilneck envió a la Legislatura el...

Violento asalto en Carrefour del bajo neuquino con tres empleados heridos

POLICIALES 0
Un violento asalto ocurrió en el hipermercado Carrefour del...

Hospitales de la provincia suman equipos para atención neonatal

SALUD 0
La provincia incorporó nuevo equipamiento para reforzar la atención...

Más leídos

Presupuesto 2026: Weretilneck propone subas y recortes puntuales

RIO NEGRO 0
El gobernador Alberto Weretilneck envió a la Legislatura el...

Violento asalto en Carrefour del bajo neuquino con tres empleados heridos

POLICIALES 0
Un violento asalto ocurrió en el hipermercado Carrefour del...

Hospitales de la provincia suman equipos para atención neonatal

SALUD 0
La provincia incorporó nuevo equipamiento para reforzar la atención...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.