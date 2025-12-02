spot_img
martes, diciembre 2, 2025
La Provincia reorganiza el gabinete y crea nuevo ministerio

NEUQUÉNPOLITICA
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

La Provincia anunció una modificación en la estructura del gabinete, que incluye el traspaso de la Secretaría de Desarrollo Humano al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, además de la creación de un nuevo Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura. La medida busca reorganizar áreas y mejorar la coordinación administrativa.

Según la información oficial, las próximas designaciones se realizarán “por trabajo y capacidad”, sin referencias a criterios partidarios. La integración de Desarrollo Humano al Ministerio de Trabajo apunta a ordenar funciones y optimizar la gestión interna.

El nuevo Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura reunirá tres áreas actualmente dispersas, con foco en la participación juvenil y el desarrollo social. Las autoridades quedarán confirmadas en los próximos días y asumirán el 4 de diciembre, junto con otras incorporaciones al gabinete.

Redacción
Redacción

