Juguetería sancionada por vender productos sin certificación obligatoria

El juez civil Martín Peliquero confirmó la multa aplicada a una juguetería por exhibir productos sin el sello de seguridad argentino, requisito obligatorio para todos los juguetes comercializados en el país. La irregularidad fue detectada durante inspecciones de rutina realizadas en cuatro sucursales de la firma en el lapso de un mes.

En su resolución, el magistrado indicó que la sanción “se encuentra correctamente aplicada, debidamente fundada y dentro de las competencias de la autoridad de aplicación”. Añadió que el comercio debe adecuar su actividad a la normativa vigente, garantizando que no se ofrezcan al público artículos sin certificación, en resguardo del derecho a la salud de los consumidores.

La empresa había recurrido a la Justicia alegando una vulneración del principio non bis in ídem, al sostener que fue sancionada varias veces por un mismo hecho. El juez rechazó ese planteo y explicó que las infracciones se registraron en inspecciones, locales y fechas distintas, por lo que no existe identidad de hecho para invocar ese principio.

El sello de seguridad argentino certifica que los juguetes fueron sometidos a los controles pertinentes y cumplen con el artículo 5 de la Ley 24.240, que exige que los bienes ofrecidos no representen riesgos para la salud o la integridad física de los consumidores.

La confirmación judicial también obliga a la empresa a publicar la sanción por un día en un diario de amplia circulación, según lo previsto en el artículo 47 de la misma ley.