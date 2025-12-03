spot_img
miércoles, diciembre 3, 2025
Aluminé: el Jardín 20 formalizó la propiedad del terreno

NEUQUÉN
La Escuela Infantil Nº 20 de Aluminé logró un hito esperado: la firma del título de propiedad del terreno donde se encuentra el edificio escolar. El documento formaliza la situación dominial del jardín y asegura un marco legal para su funcionamiento.

La cesión fue realizada por la Municipalidad de Aluminé, que transfirió el predio en carácter gratuito para garantizar estabilidad institucional y habilitar futuras obras. Con este paso, el establecimiento accede a su propiedad formal por primera vez.

Autoridades municipales destacaron que el acuerdo permitirá avanzar en mejoras edilicias y fortalecer la planificación educativa local. El acto fue considerado una definición relevante para el crecimiento del jardín y su proyección a largo plazo.

