Aluminé: el Jardín 20 formalizó la propiedad del terreno

La Escuela Infantil Nº 20 de Aluminé logró un hito esperado: la firma del título de propiedad del terreno donde se encuentra el edificio escolar. El documento formaliza la situación dominial del jardín y asegura un marco legal para su funcionamiento.

La cesión fue realizada por la Municipalidad de Aluminé, que transfirió el predio en carácter gratuito para garantizar estabilidad institucional y habilitar futuras obras. Con este paso, el establecimiento accede a su propiedad formal por primera vez.

Autoridades municipales destacaron que el acuerdo permitirá avanzar en mejoras edilicias y fortalecer la planificación educativa local. El acto fue considerado una definición relevante para el crecimiento del jardín y su proyección a largo plazo.