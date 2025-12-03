Nuevo Código Procesal Civil llega a Legislatura neuquina

spot_img
La Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Legislatura neuquina recibió este martes la presentación del nuevo Código Procesal Civil y Comercial, en una exposición encabezada por el jurista Gustavo Calvinho, responsable del trabajo técnico que dio forma al proyecto. La iniciativa marca un cambio histórico: por primera vez, la provincia contará con un código propio, dejando atrás la adaptación del texto nacional de 1975.

Calvinho explicó que la propuesta busca instalar un modelo adversarial en la justicia civil, similar al aplicado en materia penal, con el objetivo de agilizar los procesos y fortalecer la seguridad jurídica. El código entrará en vigencia el 1° de agosto de 2026.

El proyecto concentra la labor judicial en la emisión de sentencias y reduce la carga burocrática. Las partes y sus abogados asumirán un rol central en el litigio, mientras que los jueces se focalizarán en dictar resoluciones.

Entre los principales puntos se encuentran plazos unificados, nuevas figuras procesales como el descubrimiento de prueba, revisión del sistema recursivo, incorporación del pronto despacho y la simplificación de vías declarativas y juicios ejecutivos.

También se propone disminuir costos mediante edictos digitales gratuitos y subastas más ágiles. La iniciativa incorpora herramientas informáticas para notificaciones y documentos electrónicos, con reconocimiento de firma digital y manuscrita en dispositivos electrónicos, sin descartar los escritos en papel.

Calvinho destacó el trabajo de la Comisión Interpoderes, que durante ocho meses analizó cada artículo con aportes de diversos sectores. Tras la presentación, los legisladores debatieron los desafíos de la transición digital, especialmente en localidades del interior.

