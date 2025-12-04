Imputan a tres hombres por bloquear una locación petrolera

El Ministerio Público Fiscal imputó a tres hombres, identificados como Z.M., F.M. y S.S.M., por bloquear de manera ilegítima el acceso a una locación hidrocarburífera operada por Shell Argentina S.A. en el área Coirón Amargo Sur Oeste (CASO), en jurisdicción de Añelo.

La audiencia estuvo a cargo del fiscal del caso Juan Narvaez, acompañado por la asistente letrada Fernanda Sabatini.

La formulación de cargos fue avalada por el juez de garantías Cristian Piana, quien además impuso medidas cautelares, entre ellas la prohibición de contacto con el personal de la empresa para los imputados.

Según la acusación, el 28 de noviembre de 2025, alrededor de las 12.30, los tres hombres se apostaron sobre el camino de acceso al remanente del Lote Oficial 13 y bloquearon de forma activa el ingreso y egreso de personal, vehículos y equipos mediante la instalación de un alambrado.

El corte se extendió hasta el día siguiente e impidió relevos y maniobras técnicas necesarias para mantener condiciones seguras de operación, lo que generó afectación operativa y riesgo ambiental.

El 29 de noviembre, cerca de las 15, una abogada de la empresa y un escribano se presentaron para certificar la situación. En ese momento, F.M., junto a otros imputados, llegó en una camioneta y comenzó a increparlos con insultos y amenazas, dirigidas especialmente hacia la letrada, además de hacer gestos obscenos. El grupo continuó obstruyendo el paso de personal propio y de contratistas.

Narvaez destacó que, pese a haber sido demorados el sábado y notificados de la investigación en curso, los imputados retomaron el bloqueo al día siguiente, hasta que fueron nuevamente demorados por la Policía y trasladados a la Comisaría 13 de San Patricio del Chañar.

La Fiscalía encuadró la conducta en el delito de turbación de la posesión, dos hechos en concurso real, y los consideró coautores (arts. 181, 3° párr., 45 y 55 del Código Penal).

El juez fijó un plazo de investigación de cuatro meses y aprobó las medidas cautelares solicitadas: prohibición de turbación sobre los caminos para los tres acusados y, en el caso de F.M., la prohibición de contacto y toda conducta de amedrentamiento contra personal de Shell y empresas contratistas.