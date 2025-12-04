spot_img
jueves, diciembre 4, 2025
ATEN renueva autoridades en Capital y en su conducción provincial

NEUQUÉN
Redacción
Less than 1 min.lectura

La Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, ATEN, tendrá cambios en su conducción durante los próximos días tanto en la seccional Capital como en el nivel provincial.

El 11 de diciembre, Angélica Lagunas finalizará su mandato en ATEN Capital tras varios años de presencia gremial. Su lugar será ocupado por Valeria Benavídez, profesora de Historia e integrante de la lista Multicolor, quien actualmente trabaja dentro de la seccional y se desempeña como vicedirectora del CPEM Nº 12.

En paralelo, la conducción provincial también tendrá renovación. El 13 de diciembre está previsto que Fany Mansilla, hermana del abogado Mariano Mansilla, asuma en reemplazo de Marcelo Guagliardo, referente histórico del sindicato.

Los recambios marcan una etapa de transición en el gremio docente, que encara el 2026 con nuevas figuras y un escenario interno en movimiento.

