Neuquén acuerda subas salariales con IPC semestral

El gobierno provincial cerró este jueves 4 de diciembre un acuerdo salarial con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) tras las negociaciones realizadas en Casa de Gobierno. El entendimiento contempla actualizaciones por IPC para enero a junio de 2026, con ajustes en abril y julio.

La actualización de abril se calculará sobre el salario de marzo, aplicando el IPC combinado de enero, febrero y marzo. La de julio tomará el salario actualizado en abril y sumará el IPC de abril, mayo y junio. El índice se definirá como media ponderada, con un 50% del cálculo provincial y 50% del INDEC.

El convenio incluye una suma extraordinaria de 350.000 pesos, no remunerativa y no bonificable, que se abonará en la segunda quincena de enero de 2026. También prevé la compensación por ropa de trabajo para el primer semestre, ajustada según el IPC ponderado entre septiembre de 2025 y marzo de 2026.

El acuerdo se aplicará a los trabajadores comprendidos en diversas leyes estatales, con excepción de sectores específicos de ISSN, CIPPA, EPEN y EPAS, y se extenderá a municipios sin coparticipación, comisiones de fomento y al sector pasivo.

Además, se definió la actualización por IPC de las Asignaciones Familiares, la finalización de procesos paritarios de distintos organismos y la continuidad de la Mesa Técnica de Salud.

Desde el Ejecutivo señalaron que el esquema “aporta previsibilidad y permite una planificación más ordenada”, y destacaron que continuarán las negociaciones con sectores que mantienen paritarias abiertas.