Nueva estructura ministerial con once áreas definidas

El Gobierno de Neuquén oficializó la reorganización del Gabinete, en línea con la Ley Orgánica de Ministerios 3420 y su modificatoria 3470. La estructura queda conformada por 11 ministerios, con facultades ampliadas para ajustar áreas internas sin modificar la cantidad total de carteras.

La nueva integración incluye Jefatura de Gabinete, Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Educación, Economía, Producción e Industria, Trabajo y Desarrollo Humano, Juventud, Deportes y Cultura, Salud, Seguridad, Energía, Infraestructura y Turismo, Ambiente y Recursos Naturales.

El decreto habilita al Ejecutivo a reorganizar secretarías, subsecretarías y dependencias operativas dentro de cada cartera.

Entre las principales competencias se destacan: en Jefatura de Gabinete, la Secretaría de Prensa y Comunicación, la Asesoría Legal, el Copade y la Casa del Neuquén. La cartera de Gobierno reúne áreas de Mujeres y Diversidad, Derechos Humanos, Gobierno y Justicia, además de la Corporación Interestadual Pulmarí.

El Ministerio de Educación concentrará el Consejo Provincial de Educación y subsecretarías vinculadas a políticas y tecnología educativa. Economía administrará áreas de Producción, Industria, Hacienda y Finanzas, con organismos ligados a desarrollo productivo y comercio.

Trabajo y Desarrollo Humano integrará competencias en empleo, familia y asistencia. Juventud, Deportes y Cultura abarcará las áreas deportivas, culturales y de juventud. Salud quedará a cargo del ISSN y de las subsecretarías de Servicios de Salud y Administración Sanitaria.

En Seguridad se unifican emergencias, gestión de riesgos y prevención ciudadana. Energía agrupará organismos y empresas de hidrocarburos, electricidad y minería. Infraestructura coordinará Obras Públicas, Vivienda, Vialidad, IPVU y ADUS. Finalmente, Turismo y Ambiente administrará recursos naturales, áreas hídricas, cambio climático, termas y turismo.