Reinscripción abierta para las Becas Gregorio Álvarez: requisitos y fechas clave

Del 15 al 30 de diciembre estará habilitado el proceso de reinscripción para las Becas Gregorio Álvarez, dirigido a los beneficiarios de los niveles Inicial, Primario, Secundario y Superior. El trámite es obligatorio para mantener el beneficio en 2026 y se realiza de manera online en www.becas.neuquen.gov.ar.

Desde el área responsable recordaron que los estudiantes que egresan del nivel Secundario y desean continuar con el beneficio en carreras Terciarias o de Grado deberán cumplir requisitos específicos para garantizar la continuidad del estipendio.

Los parámetros de ingresos familiares se mantienen: para grupos con hasta dos estudiantes, deben ser inferiores a 4,5 veces el Salario Mínimo Vital y Móvil, tomando como referencia el valor de noviembre. Para familias con tres o más estudiantes, el límite es de 6 veces ese índice. Además, el calendario de vacunación deberá estar completo a marzo de 2026.

En cuanto a la trayectoria escolar, los estudiantes deben haber registrado más del 80% de asistencia. En el nivel Secundario, la condición es haber promovido el año sin adeudar materias al cierre del ciclo lectivo (febrero 2026).

Quienes se encuentren en este grupo deberán cargar en la plataforma la constancia de alumno regular, la constancia de inscripción 2026, los recibos de haberes de noviembre 2025 de quienes sostienen económicamente al estudiante y el certificado de vacunación actualizado.

Para los estudiantes de nivel Superior, la renovación dependerá de la cantidad de materias aprobadas a febrero de 2026 según los requisitos del programa. A su vez, los beneficiarios que egresan este año del nivel Secundario podrán continuar con la beca para iniciar estudios superiores, siempre que presenten la constancia de título en trámite, que certifique que no adeudan materias, y la constancia oficial de inscripción, emitida por la institución correspondiente.

Consultas y asesoramiento

Las consultas pueden realizarse por teléfono al 4494869, internos 6791 o 7487, por WhatsApp al 2996249470, o por correo electrónico a becas@neuquen.gov.ar, becasme@neuquen.gov.ar o becasnqn@gmail.com.