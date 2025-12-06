spot_img
sábado, diciembre 6, 2025
Neuquén lanzó un plan para construir 20.000 viviendas en dos años

NEUQUÉN
Redacción
1 min.lectura

El Gobierno de Neuquén anunció un programa habitacional que prevé construir 20.000 soluciones habitacionales en dos años, de las cuales 7.000 ya avanzan a etapa de ejecución. El anuncio se realizó durante la firma de convenios con municipios, gremios y cooperativas.

Según lo informado, la Provincia enfrenta un escenario desafiante por la magnitud de obras pendientes y obligaciones acumuladas. En ese marco, se destacó la necesidad de ordenar las cuentas y priorizar proyectos esenciales como escuelas, hospitales, gas, seguridad y urbanización. Actualmente se ejecutan 85.000 m² escolares, incluidas nueve escuelas técnicas, además de obras sanitarias y penitenciarias.

Financiamiento del plan de 20.000 viviendas

El programa combina diversas fuentes:

Organismos internacionales, con créditos que incluyen períodos de gracia.
Aportes del Gobierno provincial.
Líneas de financiamiento del Banco Provincia del Neuquén.
Regularización de 50.000 viviendas entregadas y nunca canceladas.

Sobre este último punto, se realizará un relevamiento para determinar el estado de las unidades. En varios casos, las viviendas están alquiladas pese a no haber sido pagadas. El plan ofrecerá facilidades de cancelación o refinanciación, ajustadas a la condición de cada inmueble.

La Legislatura autorizó además una emisión de títulos que permitirá sumar 250 millones de dólares, dentro de una inversión provincial estimada en 400 millones de dólares.

