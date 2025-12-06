Neuquén lanzó un plan para construir 20.000 viviendas en dos años

El Gobierno de Neuquén anunció un programa habitacional que prevé construir 20.000 soluciones habitacionales en dos años, de las cuales 7.000 ya avanzan a etapa de ejecución. El anuncio se realizó durante la firma de convenios con municipios, gremios y cooperativas.

Según lo informado, la Provincia enfrenta un escenario desafiante por la magnitud de obras pendientes y obligaciones acumuladas. En ese marco, se destacó la necesidad de ordenar las cuentas y priorizar proyectos esenciales como escuelas, hospitales, gas, seguridad y urbanización. Actualmente se ejecutan 85.000 m² escolares, incluidas nueve escuelas técnicas, además de obras sanitarias y penitenciarias.

Financiamiento del plan de 20.000 viviendas

El programa combina diversas fuentes:

Organismos internacionales, con créditos que incluyen períodos de gracia.

Aportes del Gobierno provincial.

Líneas de financiamiento del Banco Provincia del Neuquén.

Regularización de 50.000 viviendas entregadas y nunca canceladas.

Sobre este último punto, se realizará un relevamiento para determinar el estado de las unidades. En varios casos, las viviendas están alquiladas pese a no haber sido pagadas. El plan ofrecerá facilidades de cancelación o refinanciación, ajustadas a la condición de cada inmueble.

La Legislatura autorizó además una emisión de títulos que permitirá sumar 250 millones de dólares, dentro de una inversión provincial estimada en 400 millones de dólares.