Programa “Capital Navideña” para impulsar el comercio

La Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines de Neuquén (ACIPAN) presentó junto al intendente Mariano Gaido el programa “Neuquén Capital Navideña”, una estrategia diseñada para impulsar la actividad comercial durante diciembre, uno de los períodos más relevantes para el sector.

El presidente de ACIPAN, Dante Scantamburlo, destacó que el proyecto es el resultado del trabajo conjunto entre la entidad, el Municipio y actores estratégicos de la ciudad. El objetivo central es embellecer las vidrieras, mejorar la experiencia urbana y reforzar las ventas en un contexto de consumo retraído.

Una de las iniciativas más destacadas es el Concurso de Vidrieras Navideñas, organizado por ACIPAN y la Municipalidad. El certamen brindará acompañamiento en la decoración y difusión de los comercios participantes. Además, la Cooperativa CALF realizará un aporte inédito al entregar paneles solares como premio al comercio ganador.

Scantamburlo afirmó que la propuesta “permitirá dar un impulso significativo a las ventas del comercio neuquino”, y remarcó que ACIPAN trabajará en coordinación con el Municipio para asegurar una edición exitosa.

El anuncio forma parte de una agenda más amplia que incluye shows, espectáculos infantiles, ferias, intervenciones artísticas y recorridos temáticos, junto con la tradicional ornamentación de los principales puntos de la ciudad. Durante diciembre, Neuquén capital ofrecerá actividades para familias, turistas y consumidores, promoviendo el movimiento económico.