lunes, diciembre 8, 2025
Tras el incendio, proyectan modernizar la planta de residuos en Aluminé

NEUQUÉN
El incendio que destruyó por completo el galpón de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos de Aluminé obligó al municipio y al gobierno provincial a activar un plan de trabajo conjunto para iniciar la reconstrucción de la infraestructura afectada.

Desde la Provincia señalaron que la asistencia incluye no solo la reposición del edificio, sino también la posibilidad de modernizar la planta con nuevas tecnologías que mejoren la clasificación, reduzcan el impacto ambiental y den mayor previsibilidad al sistema local de tratamiento.

Indicaron además que el objetivo es que Aluminé cuente con una instalación segura y eficiente, capaz de acompañar el crecimiento del corredor y responder a las demandas actuales. Recordaron que la convivencia con el ambiente es un eje clave para la actividad productiva y turística de la zona, por lo que fortalecer la gestión de residuos es considerado una prioridad.

En los próximos días se avanzará en la definición técnica y administrativa de la obra, que será central para restablecer el servicio y recuperar los estándares de funcionamiento.

Programa "Capital Navideña" para impulsar el comercio
Mundial 2026: días, horarios y cruces posibles para Argentina

DEPORTES
La FIFA confirmó el fixture definitivo del Mundial 2026,...

La reforma laboral propone nuevos regímenes para domésticas y repartidores

ECONOMÍA
El último borrador de la reforma laboral que impulsa...

Neuquén enfrenta otro día de 35°C y alerta por inestabilidad

LA CIUDAD
Neuquén atraviesa un fin de semana largo marcado por...

