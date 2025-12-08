Alerta amarillo por tormentas en el Parque Nahuel Huapi

El Parque Nacional Nahuel Huapi informó que el Servicio Meteorológico Nacional actualizó los avisos y emitió un alerta amarillo para la tarde y noche de este lunes 8 de diciembre, con la presencia de tormentas eléctricas que podrían ser localmente fuertes.

El organismo detalló que el fenómeno podría incluir abundante caída de agua en períodos cortos, ráfagas intensas, fuerte actividad eléctrica y ocasional granizo. Se prevén acumulaciones de entre 10 y 20 milímetros, con la posibilidad de superar esos valores en algunos puntos, y ráfagas de viento de hasta 60 km/h.

Las autoridades pidieron mantenerse atentos a posibles actualizaciones del alerta y a eventuales cierres de sendas por razones de seguridad.

Ante este tipo de contingencias climáticas en zonas naturales y de montaña, recordaron que los senderos y caminos pueden presentar cambios repentinos que implican riesgos. Las recomendaciones oficiales deben ser respetadas por visitantes y prestadores turísticos, quienes quedan bajo su responsabilidad en caso de desoír las indicaciones.