martes, diciembre 9, 2025
Calor e inestabilidad para iniciar la semana

CLIMANEUQUÉN
Redacción
El inicio de la semana llega con un fuerte contraste climático en la Patagonia. Según la AIC, este lunes se presenta con calor e inestabilidad, un escenario marcado en la Cordillera, donde no se descartan tormentas eléctricas durante la tarde.

Estas condiciones se mantendrán durante toda la jornada y se prolongarán el martes en amplias zonas de la región.

Los registros satelitales muestran el avance de aire subtropical sobre Neuquén y Río Negro, mientras que la Cordillera continúa bajo un ambiente húmedo e inestable.

Desde el miércoles, el panorama cambia de manera notable: ingresarán vientos del sudoeste, que se irán intensificando hacia el fin de semana. El sistema traerá lluvia y nieve en áreas cordilleranas y un marcado ingreso de aire frío, con descenso de temperaturas en los Valles, la Meseta y la Costa.

El resumen regional anticipa un diciembre con la clásica variabilidad patagónica, alternando períodos cálidos con irrupciones de aire frío.

Previous article
Alerta amarillo por tormentas en el Parque Nahuel Huapi
Redacción
Redacción

