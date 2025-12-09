Calor e inestabilidad para iniciar la semana

El inicio de la semana llega con un fuerte contraste climático en la Patagonia. Según la AIC, este lunes se presenta con calor e inestabilidad, un escenario marcado en la Cordillera, donde no se descartan tormentas eléctricas durante la tarde.

Estas condiciones se mantendrán durante toda la jornada y se prolongarán el martes en amplias zonas de la región.

Los registros satelitales muestran el avance de aire subtropical sobre Neuquén y Río Negro, mientras que la Cordillera continúa bajo un ambiente húmedo e inestable.

Desde el miércoles, el panorama cambia de manera notable: ingresarán vientos del sudoeste, que se irán intensificando hacia el fin de semana. El sistema traerá lluvia y nieve en áreas cordilleranas y un marcado ingreso de aire frío, con descenso de temperaturas en los Valles, la Meseta y la Costa.

El resumen regional anticipa un diciembre con la clásica variabilidad patagónica, alternando períodos cálidos con irrupciones de aire frío.