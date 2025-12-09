Neuquén confirma el pago del aguinaldo para el 18 de diciembre

El Gobierno de Neuquén anunció que la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario será depositada el jueves 18 de diciembre, a pocos días de haberse acreditado los haberes mensuales correspondientes a noviembre.

El pago del aguinaldo, que se abona en dos tramos cada año, se realizará a través del Banco Provincia del Neuquén y alcanzará a todos los agentes de la administración pública y del sector pasivo del ISSN. La medida aporta previsibilidad para la organización familiar de las Fiestas y para la actividad comercial.

El depósito incluirá a personal del CPE, Salud, Policía, administración central, organismos descentralizados, jubilados, pensionados y retirados.

Desde diciembre del año pasado, la actual gestión provincial sostiene un esquema de revisión de gastos y reordenamiento administrativo. Ese proceso permitió cumplir a tiempo con compromisos salariales, incluido el pago anticipado del aguinaldo.