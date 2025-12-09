Plan provincial con nuevas unidades penitenciarias y comisarías

El Gobierno de Neuquén presentó un plan integral de infraestructura de seguridad que contempla 45 obras a ejecutarse entre 2026 y 2027. El objetivo es reforzar el sistema penitenciario, modernizar comisarías y ampliar la capacidad operativa en todo el territorio provincial. La iniciativa se financia en gran parte mediante la Ley Provincial 3426, que declaró la Emergencia Penitenciaria y permitió agilizar procesos administrativos.

El proyecto se estructura en tres ejes. El primero apunta al fortalecimiento penitenciario, con más de la mitad de las obras destinadas a nuevas unidades de detención, ampliaciones edilicias y pabellones de mediana y máxima seguridad. Entre los trabajos principales figuran las intervenciones en la Unidad de Detención Nº11 de Centenario, la Unidad Nº32 de Zapala y la Unidad Nº22 de Cutral Co, donde se construirán módulos y pabellones que incrementarán la capacidad y mejorarán las condiciones de alojamiento.

El segundo eje se orienta a la modernización policial, con la construcción de 10 comisarías, 18 nodos de emergencia, 15 destacamentos policiales, 7 de tránsito, 8 edificios administrativos y nuevas plantas de verificación vehicular. Entre las obras más relevantes se encuentra el Complejo La Meseta, en el oeste de Neuquén capital, un desarrollo de 10.300 metros cuadrados distribuido en cinco edificios. También se incluye la construcción del nuevo Departamento Antinarcóticos, de 1.700 metros cuadrados, y la Comisaría Nº54 en el barrio Z1.

El tercer eje incorpora mejoras administrativas, logísticas y tecnológicas para optimizar la coordinación del sistema de seguridad, con centros de operaciones y adecuaciones edilicias para fortalecer la gestión institucional.

Las 45 obras se distribuirán en todas las regiones: Confluencia, Centro, Este, Norte, Sur y la microrregión Cutral Co–Plaza Huincul. El criterio busca equilibrar recursos, mejorar la respuesta operativa y atender la demanda ciudadana en zonas estratégicas.