Colapsó una tribuna en el gimnasio municipal de Plottier y hay varios heridos

Una tribuna del gimnasio municipal colapsó este viernes por la noche mientras se desarrollaba un evento de patín artístico organizado por el Municipio. El incidente ocurrió cerca de las 21, cuando la estructura cedió en momentos en que había público presenciando la actividad.

Como consecuencia del derrumbe, varias personas resultaron lesionadas. Ambulancias del hospital local acudieron de inmediato y trabajan en la asistencia y traslado de los heridos, junto a personal municipal y fuerzas de seguridad.

El accidente generó momentos de tensión, ya que familias y asistentes intentaron ayudar a quienes quedaron atrapados o golpeados tras la caída de la tribuna.

Por ahora, no se informó el número exacto de lesionados y se aguarda un parte oficial en las próximas horas.