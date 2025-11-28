Se esperan lluvias intensas, actividad eléctrica y ráfagas.

La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos informó que desde la tarde de este sábado se registra un marcado aumento de la inestabilidad, especialmente en las zonas Sur y Centro de la provincia, con condiciones que se extenderán a lo largo de las próximas horas.
El fenómeno avanzará progresivamente hacia:
Zona Centro
Región del Limay
Zona Norte
Comarca Petrolera (Plaza Huincul y Cutral Co)
Vaca Muerta (Rincón de los Sauces, Añelo y alrededores)
Región de Confluencia
Las autoridades anticiparon la formación de tormentas con importante carga de agua, que podrían incluir actividad eléctrica y ráfagas de viento, por lo que se dispuso un monitoreo intensivo en distintos puntos estratégicos.
Monitoreo en rutas y sectores críticos
En coordinación con Policía y Vialidad Provincial, equipos operativos supervisan en tiempo real:
Ruta Provincial 5
Puesto Carranza
Puesto Hernández (Rincón de los Sauces)
Ruta Provincial 6 (sector Cortaderas)
El seguimiento busca anticipar cualquier situación de riesgo vinculada al avance de las tormentas para desplegar respuestas rápidas en caso de ser necesario.
Recomendaciones
Las autoridades pidieron a la población mantenerse informada por los canales oficiales y extremar precauciones al circular.
Si las condiciones del tiempo empeoran, se aconseja:
Evitar desplazamientos innecesarios.
Suspender actividades al aire libre.
Conducir con precaución ante posibles acumulaciones de agua o baja visibilidad.
La Secretaría continuará actualizando el estado del clima a medida que evolucionen las tormentas en territorio neuquino.