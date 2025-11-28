spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
lunes, diciembre 1, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Se esperan lluvias intensas, actividad eléctrica y ráfagas.

ACTUALIDADDestacadaNEUQUÉN
Redacción
Author: Redacción
1 min.lectura

La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos informó que desde la tarde de este sábado se registra un marcado aumento de la inestabilidad, especialmente en las zonas Sur y Centro de la provincia, con condiciones que se extenderán a lo largo de las próximas horas.

El fenómeno avanzará progresivamente hacia:

Zona Centro

Región del Limay

Zona Norte

Comarca Petrolera (Plaza Huincul y Cutral Co)

Vaca Muerta (Rincón de los Sauces, Añelo y alrededores)

Región de Confluencia

Las autoridades anticiparon la formación de tormentas con importante carga de agua, que podrían incluir actividad eléctrica y ráfagas de viento, por lo que se dispuso un monitoreo intensivo en distintos puntos estratégicos.

Monitoreo en rutas y sectores críticos

En coordinación con Policía y Vialidad Provincial, equipos operativos supervisan en tiempo real:

Ruta Provincial 5

Puesto Carranza

Puesto Hernández (Rincón de los Sauces)

Ruta Provincial 6 (sector Cortaderas)

El seguimiento busca anticipar cualquier situación de riesgo vinculada al avance de las tormentas para desplegar respuestas rápidas en caso de ser necesario.

Recomendaciones

Las autoridades pidieron a la población mantenerse informada por los canales oficiales y extremar precauciones al circular.
Si las condiciones del tiempo empeoran, se aconseja:

Evitar desplazamientos innecesarios.

Suspender actividades al aire libre.

Conducir con precaución ante posibles acumulaciones de agua o baja visibilidad.

La Secretaría continuará actualizando el estado del clima a medida que evolucionen las tormentas en territorio neuquino.

Previous article
La Provincia deposita haberes este viernes
Next article
Colapsó una tribuna en el gimnasio municipal de Plottier y hay varios heridos
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Gestión y proyección internacional: Esteves viajaen una misión oficial a Japón para impulsar proyectos

ACTUALIDAD 0
La provincia del Neuquén forma parte de la misión...

Gobierno lanzó la Ventanilla Única de Pago Registral Automotor

ACTUALIDAD 0
El Gobierno nacional oficializó este lunes la puesta en...

Docentes universitarios iniciaron un paro nacional de una semana

Destacada 0
La docencia de las Universidades Nacionales comenzó este lunes...

Más leídos

Gestión y proyección internacional: Esteves viajaen una misión oficial a Japón para impulsar proyectos

ACTUALIDAD 0
La provincia del Neuquén forma parte de la misión...

Gobierno lanzó la Ventanilla Única de Pago Registral Automotor

ACTUALIDAD 0
El Gobierno nacional oficializó este lunes la puesta en...

Docentes universitarios iniciaron un paro nacional de una semana

Destacada 0
La docencia de las Universidades Nacionales comenzó este lunes...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.