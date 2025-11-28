Se esperan lluvias intensas, actividad eléctrica y ráfagas.

La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos informó que desde la tarde de este sábado se registra un marcado aumento de la inestabilidad, especialmente en las zonas Sur y Centro de la provincia, con condiciones que se extenderán a lo largo de las próximas horas.

El fenómeno avanzará progresivamente hacia:

Zona Centro

Región del Limay

Zona Norte

Comarca Petrolera (Plaza Huincul y Cutral Co)

Vaca Muerta (Rincón de los Sauces, Añelo y alrededores)

Región de Confluencia

Las autoridades anticiparon la formación de tormentas con importante carga de agua, que podrían incluir actividad eléctrica y ráfagas de viento, por lo que se dispuso un monitoreo intensivo en distintos puntos estratégicos.

Monitoreo en rutas y sectores críticos

En coordinación con Policía y Vialidad Provincial, equipos operativos supervisan en tiempo real:

Ruta Provincial 5

Puesto Carranza

Puesto Hernández (Rincón de los Sauces)

Ruta Provincial 6 (sector Cortaderas)

El seguimiento busca anticipar cualquier situación de riesgo vinculada al avance de las tormentas para desplegar respuestas rápidas en caso de ser necesario.

Recomendaciones

Las autoridades pidieron a la población mantenerse informada por los canales oficiales y extremar precauciones al circular.

Si las condiciones del tiempo empeoran, se aconseja:

Evitar desplazamientos innecesarios.

Suspender actividades al aire libre.

Conducir con precaución ante posibles acumulaciones de agua o baja visibilidad.

La Secretaría continuará actualizando el estado del clima a medida que evolucionen las tormentas en territorio neuquino.