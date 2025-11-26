La Provincia deposita haberes este viernes

El gobierno provincial informó que los haberes de noviembre para la administración pública y el sector pasivo del ISSN se acreditarán el viernes 28, directamente en las cuentas del Banco Provincia del Neuquén. El cronograma incluye a trabajadores del CPE, Salud, Policía, Administración Central y organismos descentralizados, además de jubilados, pensionados y retirados.

Según comunicó el Ministerio de Economía provincial, el pago se realizará antes de fin de mes, en continuidad con el esquema aplicado durante la actual gestión. Desde el área económica explicaron que esta modalidad se sostiene a partir de un esquema de austeridad administrativa, que prioriza partidas para sectores esenciales como Educación, Salud, Seguridad e Infraestructura.

La cartera recordó la importancia de mantener la previsibilidad salarial en el contexto financiero actual, y destacó que los depósitos estarán disponibles desde las primeras horas del viernes.