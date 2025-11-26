spot_img
miércoles, noviembre 26, 2025
Actualizan las multas por quemas en el marco de la Emergencia Ígnea

NEUQUÉN
Redacción
Author: Redacción
La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos actualizó los montos de las multas por quemas en el marco del Decreto de Emergencia Ígnea, una medida que quedó formalizada mediante la Resolución Provincial N.º 138/25. La normativa modifica el esquema sancionatorio frente al aumento del riesgo de incendios rurales y forestales.

Las multas comenzarán en $1.700.000 y podrán llegar hasta $1.700 millones, cifras equivalentes a 1.000 a 1.000.000 de litros de Gasoil Ultra Diesel, calculados al valor vigente. El objetivo es desalentar cualquier encendido no autorizado y reforzar las medidas de prevención.

La graduación de cada sanción dependerá de los antecedentes del infractor, la superficie afectada, el nivel de colaboración durante la intervención y otras circunstancias evaluadas por la autoridad de aplicación.

El organismo recordó que está prohibido encender fuego en toda la provincia, e insistió en la necesidad de extremar recaudos y reportar situaciones sospechosas para evitar incidentes que puedan escalar a emergencias de mayor magnitud.

