Postergan análisis de la Ley de Manejo del Fuego

La comisión parlamentaria resolvió postergar el análisis del proyecto de Ley de Manejo del Fuego para el próximo encuentro. La decisión busca que legisladoras y legisladores revisen en detalle el dictamen aprobado por la comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, y acerquen aportes antes de avanzar con el proceso legislativo.

El debate se centró en la necesidad de contar con más tiempo para evaluar los puntos principales del texto, en especial los mecanismos de prevención, control y penalización vinculados a incendios forestales y rurales. Con la prórroga, los bloques podrán presentar observaciones y eventuales modificaciones.

El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo, propone crear el Sistema Provincial de Manejo del Fuego, que establecerá lineamientos para prevención, combate, restauración y sanciones ante quemas no autorizadas o conductas negligentes que deriven en daños ambientales.

Durante la reunión también se incorporó la opinión técnica de la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo, que envió un informe con recomendaciones operativas para la aplicación del sistema previsto en la iniciativa.

La discusión continuará en la próxima reunión de comisión, donde se definirán los ajustes finales y si el proyecto queda en condiciones de llegar al recinto.