Quintriqueo pidió volver al IPC para salarios 2026

El secretario general de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo, defendió la necesidad de restituir el Índice de Precios al Consumidor (IPC) como mecanismo de actualización salarial para el sector público en 2026. Sostuvo que este esquema permite prever el impacto inflacionario y evita que los trabajadores “pierdan en demasía” en una provincia que calificó como “cara”.

Durante su exposición ante la Comisión de Asuntos Laborales de la Legislatura, rechazó la alternativa de una suba mensual del 1%. Señaló que podría aplicarse en otras jurisdicciones, pero no en Neuquén por el costo de vida. Recordó que la variación del IPC entre enero y la actualidad fue del 25,7%, y cuestionó la proyección nacional de 10,1% de inflación para 2026.

También analizó las estimaciones del Presupuesto provincial. Indicó que el cálculo del dólar, proyectado sin cambios relevantes, no coincide con la dinámica real del mercado. Advirtió que una eventual suba generaría mayores ingresos para la provincia.

Quintriqueo recordó que el acuerdo salarial vigente vence en enero y afirmó que aún hay margen para una nueva negociación. Respaldó además la modificación del Convenio Colectivo de Trabajo del personal de la Subsecretaría de Trabajo, que incorpora mejoras previstas en la ley 3468 y obtuvo despacho unánime.

El dirigente detalló que actualmente existen 18 convenios colectivos en el Estado neuquino. Destacó que la reciente reforma legal del área permitió mejorar la coordinación y elevar la capacidad de control. Indicó que la delegación de Neuquén capital realizó 6.000 trámites en un año y aumentó la recaudación por multas de 4 a 300 millones de pesos.

Por último, mencionó que continúan las asesorías por indemnizaciones y afirmó que en el sector hidrocarburífero se registran despidos sin liquidación final. Señaló que en esos casos la Subsecretaría interviene para garantizar derechos y hacer cumplir la normativa laboral.