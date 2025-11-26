spot_img
miércoles, noviembre 26, 2025
Neuquén combate seis incendios forestales desde este lunes

NEUQUÉN
Redacción
1 min.lectura

La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos informó que desde este lunes se trabaja en seis incendios forestales en distintos puntos de Neuquén, de los cuales tres permanecen fuera de control.

Los focos activos se encuentran en Caicayén, El Espinal y Ranquilón. Las tareas están a cargo de la Regional Norte del Sistema Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), con apoyo de organismos provinciales y municipales.

Para reforzar las acciones, se enviaron equipos del SIEN a las zonas Norte y Centro, junto a un equipo de drones destinado a vigilancia aérea y detección de puntos calientes.

Durante las primeras horas del día comenzaron a operar un avión AT802, el helicóptero provincial y un helicóptero de refuerzo proveniente de Aluminé.

En la región Centro, la Regional del SPMF logró contener los focos en Fierro, Mallín del Toro y Las Vertientes. Las brigadas se desplazarán hacia Ranquilón para colaborar en la contención del foco más complejo.

Las autoridades reiteraron el pedido de extremar cuidados y evitar acciones que puedan generar incendios, en un contexto de condiciones ambientales que favorecen la propagación del fuego.

Redacción
