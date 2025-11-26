Monito del Monte rescatado y liberado en San Martín

Una vecina de San Martín de los Andes encontró en su patio un animal silvestre que no pudo identificar y decidió consultar a una Guardaparque. Tras la intervención de especialistas del Parque Nacional Lanín, biólogos y la Red de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre Ñacurutú, confirmaron que se trataba de un Monito del Monte, un marsupial en peligro de extinción.

El ejemplar permaneció cuatro días en observación y recibió cuidados específicos. Según informó la Guardaparque a cargo, se encontraba en condiciones óptimas para regresar a su ambiente natural. La liberación se realizó en un sector boscoso próximo al Lago Lolog.

La Guardaparque Gimena Colipan relató el momento del regreso al bosque: “Nos observó un rato, nos miró y mostró lo ágil que es trepando. Regresó cerca de donde estábamos, nos volvió a mirar y se alejó entre las ramas”.

El Monito del Monte es una especie endémica de los bosques templados andino-patagónicos. Aunque su aspecto recuerda a un roedor, es un marsupial único, con pulgar oponible y cola prensil, adaptado para trepar.

Enfrenta amenazas como la pérdida de bosque nativo, los incendios y la presencia de especies exóticas y mascotas domésticas. Su conservación es prioritaria, ya que cumple un rol clave en la dispersión de semillas.

El operativo concluyó con éxito y destacó el compromiso de la comunidad y de los equipos técnicos para proteger la biodiversidad regional.