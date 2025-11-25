Ruta 43: últimos trabajos en el Cerro de la Virgen

Tras completar las tareas acordadas, el personal del Batallón de Ingenieros de Montaña VI del Ejército Argentino finalizó sus trabajos y se retiró de Chos Malal. En paralelo, Vialidad Neuquén avanza con las últimas intervenciones en el Cerro de la Virgen, con el objetivo de habilitar la ruta provincial 43 antes de que termine el año. El tramo pendiente corresponde al mejoramiento de la carpeta asfáltica dañada por el derrumbe ocurrido en agosto de 2023.

Desde aquel episodio, el organismo provincial construyó un desvío sobre la ribera del Curi Leuvú y encargó a la Universidad de San Juan un estudio para determinar las causas del desmoronamiento y evaluar alternativas de reparación.

Con esa base técnica, el 15 de mayo se inició la obra de remediación, luego del convenio firmado con el Ejército Argentino para remover 84.000 metros cúbicos de material acumulado sobre la ruta. La solución adoptada permitió también resolver otro aspecto: en vez de trasladar las piedras a un depósito, fueron utilizadas para reforzar la margen izquierda del río Curi Leuvú.

El derrumbe alteró la actividad cotidiana en el Alto Neuquén, afectó la circulación y obligó a modificar recorridos habituales, tanto de transporte como de los crianceros que desplazan su hacienda durante la trashumancia.

El presidente de Vialidad Neuquén, José Dutsch, señaló que las últimas tareas quedaron a cargo del organismo provincial y se ejecutan por administración. Estimó que estarán terminadas en un plazo de 25 días.