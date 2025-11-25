spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
martes, noviembre 25, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Ruta 43: últimos trabajos en el Cerro de la Virgen

NEUQUÉN
Redacción
Author: Redacción
1 min.lectura

Tras completar las tareas acordadas, el personal del Batallón de Ingenieros de Montaña VI del Ejército Argentino finalizó sus trabajos y se retiró de Chos Malal. En paralelo, Vialidad Neuquén avanza con las últimas intervenciones en el Cerro de la Virgen, con el objetivo de habilitar la ruta provincial 43 antes de que termine el año. El tramo pendiente corresponde al mejoramiento de la carpeta asfáltica dañada por el derrumbe ocurrido en agosto de 2023.

Desde aquel episodio, el organismo provincial construyó un desvío sobre la ribera del Curi Leuvú y encargó a la Universidad de San Juan un estudio para determinar las causas del desmoronamiento y evaluar alternativas de reparación.

Con esa base técnica, el 15 de mayo se inició la obra de remediación, luego del convenio firmado con el Ejército Argentino para remover 84.000 metros cúbicos de material acumulado sobre la ruta. La solución adoptada permitió también resolver otro aspecto: en vez de trasladar las piedras a un depósito, fueron utilizadas para reforzar la margen izquierda del río Curi Leuvú.

El derrumbe alteró la actividad cotidiana en el Alto Neuquén, afectó la circulación y obligó a modificar recorridos habituales, tanto de transporte como de los crianceros que desplazan su hacienda durante la trashumancia.

El presidente de Vialidad Neuquén, José Dutsch, señaló que las últimas tareas quedaron a cargo del organismo provincial y se ejecutan por administración. Estimó que estarán terminadas en un plazo de 25 días.

Previous article
Nicolini participa de la reunión federal de Seguridad
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Alerta por sarampión: Nación refuerza la prevención

NACIONALES 0
Un reciente alerta epidemiológico emitido por Nación encendió las...

Mar del Plata define reglas para playas sin humo

TURISMO 0
El municipio de General Pueyrredón avanza con una nueva...

Simulacro de sismo cerró curso internacional en Centenario

CENTENARIO 0
El 9° Curso Internacional de Intervención en Desastres, organizado...

Más leídos

Alerta por sarampión: Nación refuerza la prevención

NACIONALES 0
Un reciente alerta epidemiológico emitido por Nación encendió las...

Mar del Plata define reglas para playas sin humo

TURISMO 0
El municipio de General Pueyrredón avanza con una nueva...

Simulacro de sismo cerró curso internacional en Centenario

CENTENARIO 0
El 9° Curso Internacional de Intervención en Desastres, organizado...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.