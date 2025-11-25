spot_img
martes, noviembre 25, 2025
Nicolini participa de la reunión federal de Seguridad

NEUQUÉN
Redacción
El ministro de Seguridad de Neuquén, Matías Nicolini, participará este martes en la reunión informativa y de análisis de gestión convocada por el Ministerio de Seguridad de la Nación en Buenos Aires. El encuentro reunirá a autoridades de todas las jurisdicciones para repasar políticas federales y coordinar acciones estratégicas.

La convocatoria fue realizada por el subsecretario de Articulación Federal, Néstor Majul, y el secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Interior, Iván Velasco.

La reunión tendrá lugar en la sede del Ministerio de Seguridad nacional y contará con la presencia de la ministra Patricia Bullrich y la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, recientemente confirmada como futura ministra del área desde el 10 de diciembre.

Según informaron desde Nación, la agenda incluirá un análisis de las acciones federales de prevención y control, los lineamientos de trabajo conjunto y la evaluación de la gestión en el marco del Consejo de Seguridad Interior.

En paralelo, el Gobierno nacional anunció que el teniente general Carlos Alberto Presti, jefe del Estado Mayor del Ejército, será el próximo ministro de Defensa a partir del 10 de diciembre.

Causa planes sociales: admiten prueba clave en la cesura
