spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
martes, noviembre 25, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Causa planes sociales: admiten prueba clave en la cesura

NEUQUÉN
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

Un día después de que el Tribunal de Impugnación ordenara repetir la audiencia de admisibilidad de prueba, el juez de Garantías Lucas Yancarelli aceptó la evidencia presentada por la fiscalía en la causa por la estafa con planes sociales, dejando de lado los cuestionamientos de las defensas.

En esta nueva instancia, Yancarelli evaluó que los planteos defensivos no impedían sumar el material ofrecido por el Ministerio Público Fiscal. Indicó que será el tribunal de cesura, el mismo que llevó adelante el juicio de responsabilidad, quien determinará si corresponde elevar el monto de las penas en función de la prueba admitida.

Con esta decisión, la fiscalía queda habilitada a sostener su postura sobre el daño ocasionado y el eventual agravamiento de las condenas.

Las audiencias de cesura comenzarán el martes 25 de noviembre, donde se discutirá la pena que deberá cumplir cada uno de los imputados ya declarados responsables por la maniobra. El tribunal analizará agravantes, atenuantes y el impacto de la evidencia recientemente incorporada antes de fijar las condenas finales.

Previous article
Neuquén reduce Ingresos Brutos para 43.700 contribuyentes
Next article
Nicolini participa de la reunión federal de Seguridad
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Nicolini participa de la reunión federal de Seguridad

NEUQUÉN 0
El ministro de Seguridad de Neuquén, Matías Nicolini, participará...

Calendario de fin de año: feriados y días clave

NACIONALES 0
Muchos argentinos ya comenzaron a revisar el calendario para...

Producción petrolera récord y fuerte aporte exportador nacional

ENERGIA 0
Argentina alcanzó en octubre un récord histórico de producción...

Más leídos

Nicolini participa de la reunión federal de Seguridad

NEUQUÉN 0
El ministro de Seguridad de Neuquén, Matías Nicolini, participará...

Calendario de fin de año: feriados y días clave

NACIONALES 0
Muchos argentinos ya comenzaron a revisar el calendario para...

Producción petrolera récord y fuerte aporte exportador nacional

ENERGIA 0
Argentina alcanzó en octubre un récord histórico de producción...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.