Neuquén reduce Ingresos Brutos para 43.700 contribuyentes

El gobernador Rolando Figueroa anunció una reducción del impuesto a los Ingresos Brutos, una medida que apunta a aliviar costos y mejorar las condiciones para las PyMEs neuquinas durante 2026. Según informó, la Ley Impositiva 2026 ampliará el alcance del beneficio e incluirá a 43.700 contribuyentes, con una baja promedio del 30% en la alícuota del tributo.

El Ejecutivo provincial también destacó que quienes integran el Régimen Simplificado continúan pagando casi un 50% menos que en otras jurisdicciones como Ciudad de Buenos Aires, Mendoza o Córdoba. Con este esquema, el gobierno busca incentivar la actividad productiva y dar mayor previsibilidad al sector.