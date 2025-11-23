Rescatan a criancero en operativo nocturno en Barrancas

La complejidad del terreno y la falta de luz no frenaron el operativo que permitió asistir a un criancero de unos 70 años en un sector aislado de la Cordillera del Viento. El procedimiento se desarrolló este viernes entre las 18:10 y las 23:20, con la intervención del Cuartel 32 de Barrancas y del Centro de Salud Barrancas, que llegaron hasta el paraje El Batro para estabilizar al paciente.

El jefe del Cuerpo Activo, Máximo Pardo, informó que se trató de un rescate “complejo y exitoso”, marcado por las dificultades geográficas y la llegada de la noche. El equipo cruzó el río Barrancas en gomón y retiró al paciente de su vivienda, donde estaba acompañado por uno de sus hijos.

En esta época, los crianceros se desplazan por los arreos y muchos puestos quedan en zonas alejadas o escarpadas, lo que complica la atención sanitaria. Aun así, el Cuartel 32 mantiene equipos disponibles para responder en estas condiciones.

El alerta provino del hospital de Barrancas y la distancia al lugar rondó los 25 kilómetros. En la intervención participaron seis bomberos, una enfermera y un agente sanitario. Junto a Pardo actuaron Vanina Carrera, Daniel Ibáñez, Dámaris Carrera, Ricardo Albornoz y Yanet Carrera.

Tras la asistencia inicial, el paciente fue trasladado al hospital de Chos Malal para una atención de mayor complejidad. El operativo volvió a mostrar la importancia del trabajo articulado en emergencias que ocurren en zonas de difícil acceso.